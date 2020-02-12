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Murat Demir'den GMG Kastamonuspor'a ve İdlib'e bağış

Güven Kepçe A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda AK Parti 26. Dönem Kastamonu Milletvekili Murat Demir, GMG Kastamonuspor ile Suriye'nin İdlib şehrine ulaştırılmak üzere Türk Kızılayına bağışta bulundu.

12.02.2020 21:33 | Son Güncelleme: 12.02.2020 21:33Murat Demir'den GMG Kastamonuspor'a ve İdlib'e bağış

Güven Kepçe A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda AK Parti 26. Dönem Milletvekili Murat Demir, GMG ile Suriye'nin şehrine ulaştırılmak üzere Türk Kızılayına bağışta bulundu.


Güven Kepçe A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda AK Parti 26. Dönem Kastamonu Milletvekili Murat Demir, TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden ve şampiyonluk iddiası bulunan GMG Kastamonuspor'a bağışta bulundu. Aynı zamanda Demir, saldırı altında bulunan Suriye'nin İdlib şehrindeki mağdurlara ulaştırılmak üzere Türk Kızılayına da bir miktar bağışta bulundu.


GMG Kastamonuspor Futbol Kulübünden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Güven Kepçe A.Ş. sahiplerinden aynı zamanda geçmiş dönem Kastamonu Milletvekilimiz Murat Demir ile birlikte Yönetim Kurulu Üyeleri Emin Demir, Mustafa Demir ve Hasan Kerim Demir tarafından kulübümüze bağışta bulunuldu. Kulüp ve takım için yüreğini ortaya koyan değerli büyüklerimize GMG Kastamonuspor olarak teşekkür ediyoruz" denildi. - KASTAMONU


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Kaynak: İHA

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