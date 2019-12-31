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Murat Demir'den Kaymakam Açıkgöz'e ziyaret

AK Parti 26. Dönem Kastamonu Milletvekili ve işadamı Murat Demir, Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz'ü makamında ziyaret etti.

31.12.2019 17:06 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:06 Murat Demir'den Kaymakam Açıkgöz'e ziyaret
AK Parti 26. Dönem Kastamonu Milletvekili ve işadamı Murat Demir, Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz'ü makamında ziyaret etti.

AK Parti 26. Dönem Kastamonu Milletvekili ve işadamı Murat Demir, Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz'den ilçe genelinde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alarak görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Açıkgöz, "Sayın Milletvekilimize görev süresi içinde ilçemize olan büyük hizmetlerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum" dedi. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

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