TKP İstanbul Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Dilek Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde TKP İstanbul Beykoz Belediye Başkan adayını belirledi. İstanbul Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Dilek kimdir?

MURAT DİLEK KİMDİR?

Başkan adayı Dilek, 1961 yılında İstanbul Beykoz'da doğdu. İlkokulu Paşabahçe İlkokulu'nda, ortaokulu Ziya Ünsel Ortaokulu'nda, liseyi İstanbul Denizcilik ve Su Ürünleri Meslek Lisesi'nde tamamladı.

İŞ YERİ TEMSİLCİLİĞİ YAPTI

Murat Dilek, 1984'te Elazığ Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Bölümü'nde teknisyen olarak çalışmaya başladı. 1988'de İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Yüksekokuluna geçiş yaptı. İstanbul Üniversitesi'nde çalıştığı sırada Eğitim-Sen 6 No'lu Üniversiteler Temsilciliğinde üye olarak bulundu ve iş yeri temsilciliği yaptı. 2011 yılında emekli oldu.