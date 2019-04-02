Murat Doğan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ANTALYA KEPEZ belediye başkan adayı olan Murat Doğan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ANTALYA KEPEZ ilçesinde toplam 9 aday ile yarışan Murat Doğan isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ANTALYA KEPEZ adayı Murat Doğan kimdir? BTP ANTALYA KEPEZ adayı Murat Doğan yüzde kaç oy aldı?

Murat Doğan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ANTALYA KEPEZ belediye başkan adayı olarak gösterilen Murat Doğan KEPEZ ilçesinde % 0,13 oranında oy almıştır. KEPEZ ilçesinde % 0,13 oranında oy olan Murat Doğan adlı BTP adayı toplamda 376 adet oy sayısına ulaştı.

ANTALYA KEPEZ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.