Murat Efir Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP İSTANBUL MALTEPE belediye başkan adayı olan Murat Efir isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İSTANBUL MALTEPE ilçesinde toplam 10 aday ile yarışan Murat Efir isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP İSTANBUL MALTEPE adayı Murat Efir kimdir? BTP İSTANBUL MALTEPE adayı Murat Efir yüzde kaç oy aldı?

Murat Efir Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP İSTANBUL MALTEPE belediye başkan adayı olarak gösterilen Murat Efir MALTEPE ilçesinde % 0,22 oranında oy almıştır. MALTEPE ilçesinde % 0,22 oranında oy olan Murat Efir adlı BTP adayı toplamda 660 adet oy sayısına ulaştı.

İSTANBUL MALTEPE ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.