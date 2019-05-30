Murat Erkan, Turkcell Genel Müdürlüğü görevine asaleten atandı

Murat Erkan
'ın Turkcell Genel Müdürü
olarak asaleten ataması gerçekleşti.
Turkcell Genel Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten Murat Erkan'ın asaleten ataması gerçekleştirildi. Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'nin Kamuyu Aydınlanma Platformu'ndaki (KAP) açıklamasında, "Şirketimiz Genel Müdürlüğü pozisyonuna, halihazırda görevi vekaleten yürüten Murat Erkan atanmıştır" denildi.
Murat Erkan 15 Mart 2019'da, Kaan Terzioğlu
'nun yerine vekaleten getirilmişti. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş
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