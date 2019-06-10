10.06.2019 12:01
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Murat Eskici personeli ile bayramlaştı

Murat Eskici personeli ile bayramlaştı

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görev yapan kurum personeli bayramlaşma programında buluştu.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görev yapan kurum personeli bayramlaşma programında buluştu.

Programda konuşma yapan Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Eskici; "Bayramlarda Birlik ve Beraberlik vardır, Bayramın milletimizin dirliğine, insanlığın huzur, barış ve refahına vesile olmasını; hep bir arada sevgi ve saygı dolu nice bayramlara ulaşmamızı temenni ediyor ve hepinizin Bayramını tekrardan kutlayarak ailenizle; sağlıklı, huzurlu nice Bayramlar geçirmenizi diliyorum" diyerek sözlerini tamamlayan Eskici, personelle tek tek tokalaşarak bayramlarını tebrik etti. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Huzur, Kayseri Gençlik Hizmetleri, Kayseri, Spor

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