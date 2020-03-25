Murat Evgin istek şarkıları söyledi
Türkiye'nin ilk biletli ev konserini 2004 yılında kendi evinde yapan söz yazarı ve besteci Murat Evgin, koronavirüs salgını nedeniyle #evdekal an hayranlarına Instagram üzerinden akustik konser verdi.
25.03.2020 08:24 | Son Güncelleme: 25.03.2020 08:37
Evgin'in gülümseten anısı
Sanatçı, canlı ev konserinde; "Özledim ", "Bambaşka Bir Şehir", "Dağlar Dağlar", "Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam" gibi sevenlerinin istek yaptığı şarkıları söyledi. Evgin, seslendirdiği Sezen Aksu şarkısının ardından; "Minik Serçe, beni 3 yaşımdayken dudağımdan öpmüş. Sonra ben çok uzun yıllar ona platonik aşık oldum. Hatta 'Seni Uzaktan Sevmeme İzin Ver' isimli şarkımı ona yazdım" sözleriyle de, konserine katılanlara gülümseten anılarını anlattı.
Kaynak: Bültenler