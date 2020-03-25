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Murat Evgin istek şarkıları söyledi

Türkiye'nin ilk biletli ev konserini 2004 yılında kendi evinde yapan söz yazarı ve besteci Murat Evgin, koronavirüs salgını nedeniyle #evdekal an hayranlarına Instagram üzerinden akustik konser verdi.

25.03.2020 08:24 | Son Güncelleme: 25.03.2020 08:37
Murat Evgin istek şarkıları söyledi

Evgin'in gülümseten anısı

Sanatçı, canlı ev konserinde; "Özledim ", "Bambaşka Bir Şehir", "Dağlar Dağlar", "Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam" gibi sevenlerinin istek yaptığı şarkıları söyledi. Evgin, seslendirdiği Sezen Aksu şarkısının ardından; "Minik Serçe, beni 3 yaşımdayken dudağımdan öpmüş. Sonra ben çok uzun yıllar ona platonik aşık oldum. Hatta 'Seni Uzaktan Sevmeme İzin Ver' isimli şarkımı ona yazdım" sözleriyle de, konserine katılanlara gülümseten anılarını anlattı.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Özledim, Güncel

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