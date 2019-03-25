Murat Germen İle Belgesel Fotoğrafçılık Semineri!

Açıl Diyalog İstanbul'da eğitici ve bilgilendirici seminerler devam ediyor.Profesyonel fotoğrafçı Murat Germen bu ay "Bir öz-sorgulama yöntemi olarak belgesel fotoğraf' adlı seminer gerçekleşecek.

Sıkıntılı zamanlardan geçiyoruz. Çeşitli şikayetlerimiz var ama acaba kaçımız bunlara çözüm üretmek için çalışıyoruz? Fotoğraf çekmek bir odaklanma eylemi olduğu için bizi ister istemez sıkıntılarımızdan uzaklaştırıyor. Bu odaklanmayı daha da öteye götürüp, canımızı sıkan konular hakkında fotoğraf projeleri yapmak; hem kişisel/ toplumsal ölçeklerde durum saptaması yaparak olası çözümlere zemin sağlamakta, hem de ileriki nesillerin bu içeriği arşiv olarak kullanarak yön belirlemelerinde fayda sağlayabiliyor. Bu seminerde; çeşitli örneklerle fotoğrafın nasıl bir sorgulama aracı olarak kullanılabileceği ve katılımcıların seminer sonrasında ne gibi projelere odaklanabileceği konularında fikir üretilmesi amaçlanmaktadır. Katılımcıların hali hazırda üzerinde çalıştıkları bir proje varsa, değerlendirme yapabilmek için seminere getirmeleri önerilmektedir.

Kaynak: Bültenler