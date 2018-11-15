15 Kasım 2018, 10:53
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Murat Göğebakan'ın Kuzeni, 78 Yaşındaki Annesini Darp Etti

2014 yılında hayatını kaybeden sanatçı Murat Göğebakan'ın kuzeni, 78 yaşındaki annesini para meselesi yüzünden darp etti. Gelinine kızan yaşlı kadın, oğullarını gelinin kışkırttığını iddia etti.

Adana'da lösemiye yenik düşerek hayatını kaybeden sanatçı Murat Göğebakan'ın kuzeniTarkan Göğebakan, 78 yaşındaki annesini para meselesi yüzünden darp etti. Yaşlı kadın aldığı darbeler sonucunda gözü morardı.

ANNESİNDEN PARA İSTEDİ

Olay, merkez Seyhan ilçesinde bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2014 yılında mücadele ettiği lösemi hastalığına yenik düşerek hayatını kaybeden sanatçı Murat Göğebakan'ın kuzeni Tarkan Göğebakan, annesi 78 yaşındaki Adile Göğebakan'dan para istedi.

ANNESİ BU KEZ VERMEK İSTEMEDİ

İddiaya göre, anne sürekli para verdiğini söyleyerek bu kez vermek istemedi. Bunun üzerine anne ve oğlu tartışmaya başladı. Baba 84 yaşındaki Mehmet Göğebakan'da tartışmaya dahil oldu. Oğul Tarkan Göğebakan sinirlenerek para vermeyen annesinin gözüne ve yüzüne yumruk attı.

VATANDAŞLAR OLAYA TEPKİ GÖSTERDİ

Baston ile güçlükle yürüyen baba Göğebakan ise oğlunun eşini dövmesine engel olamadı. Zanlı daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Bu duruma gören vatandaşlar ise tepki gösterdi. Vatandaşlar hemen yaşlı çift için ambulans çağırdı.

KADININ GÖZÜ MORARDI

Yaşlı kadın aldığı darbeler sonucunda gözü morardı. Bastonla güçlükle yürüyen karı koca ambulansa binerken dayak atan çocuklarından çok gelinlerine tepki göstererek oğullarını gelinin kışkırttığını ileri sürdü. Yaşlı kadın hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Adana,Murat Göğebakan
15 Kasım 2018 Perşembe 10:53



YORUMLAR (6)
ADINIZI YAZIN: murat göğebakanla ne alakası var haberin. yani haber niteliği taşıması için illa sanatçı adı olmalımı? çünkü başka türlü olsa bu kadar okunmayacağını düşünüyorlar. çok sıkıcısınız.
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İNSAN!: Anlamak için her şeyi yapıyorum ama anlayamıyorum bu olayın içeriğini. Böyle bir vahşet böyle bir kepazelik nasıl olur yaf? Devlet nerde, neden böyle olayların olmasını engellemek için sistematik şekilde devreye girmiyor mutlak güç olan devlet? Yemin ederim içim kan ağlıyor. Bu zalimliktir. Ninemizin bakışlarına lütfen dikkatlice bakın. Bir evlat düşünün ki anne tarafından dünyaya getirilsin, büyütülsün ve kendisine can veren anneyi tartaklasın. Sebep ne olursa olsun! :((((((((((((((((((((((((((
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VATANDAŞ: İnsan Olamazsınız Anneye Babaya El Kaldırılır mı Allah sizi KAHR''eyleye !!!!!!
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ALİ D.: bu dünya kendini bozmuş arada bozulmayanların allah yar ve yardımcısı olsun
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ADA: elleri taş olur İnşallah olmaz olsun bunun gibi evlat
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