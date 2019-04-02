Murat Günestekin Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde AK Parti Batman belediye başkan adayı Murat Günestekin oldu. AK Parti adayı Murat Günestekin, Batman belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Batman belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan AK Parti Batman belediye başkan adayı Murat Günestekin ile ilgili seçim sonuçları ve Batman belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. AK Parti Batman belediye başkan adayı Murat Günestekin oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Batman belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Batman aday yarışı ve Batman seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Batman Seçim Bilgileri

Batman belediyesi için toplam sandık sayısının 736 olduğu belirlendi.

Batman belediyesi için açılan sandık sayısının ise 735 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Batman belediyesi için katılım oranının ise % 77,80 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Batman toplam seçmen sayısının ise 246.596 olduğu belirlendi.

Batman belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 191.841 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

AK Parti Batman Belediye Başkan Adayı Murat Günestekin Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Batman belediye başkan adayı olarak gösterilen Murat Günestekin, Batman yarışında % 28,58 oranında aldığı oy ile 2'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Murat Günestekin toplamda 51.889 adet oy sayısına ulaştı.

Murat Günestekin Kimdir?

1971 yılında Siirt'in Kurtalan ilçesinde doğan Güneştekin, ilk, orta ve lise öğrenimini Batman'da tamamladı. Harran Universitesi Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü'nün ardından Azerbaycan Universitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesini bitiren Güneştekin, AK Parti teşkilatında çeşitli görevlerde bulundu. Güneştekin, belediye başkan adaylığı için AK Parti İl Başkanlığından istifa etti.

Güneştekin, evli ve üç çocuk babası.

AK Parti Batman belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.