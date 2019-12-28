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MURAT İDE'YE SALDIRIYLA İLGİLİ 4 KİŞİ DAHA YAKALANDI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı gazeteci Murat İde'ye saldırıyla ilgili 4 kişi daha yakalandı.

28.12.2019 19:14 | Son Güncelleme: 28.12.2019 19:14 MURAT İDE'YE SALDIRIYLA İLGİLİ 4 KİŞİ DAHA YAKALANDI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı gazeteci Murat İde'ye saldırıyla ilgili 4 kişi daha yakalandı. Toplamda 5 şüpheli yakalanırken, diğer saldırganların yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Gazeteci Murat İde'ye saldırıyla ilgili şüphelilerin kaçtığı belirlenen 2 araç takibe alındı. Araçlardan biri polis tarafından durduruldu. E.D. gözaltına alınırken araçta yapılan aramada bir bıçak bulundu. Polisin çalışmaları sonucunda 4 şüpheli daha yakalandı. Toplamda 5 şüpheli yakalanırken diğer şüphelileri arama çalışması sürüyor.



Meral Akşener, İYİ Parti, Güncel

Kaynak: DHA

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