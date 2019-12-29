Murat İde'ye saldırıyla ilgili 6 kişi yakalandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı gazeteci Murat İde'ye dün televizyonda yayınlanan programının çıkışında gerçekleştirilen saldırıyla ilgili olarak 8 şüpheliden 6'sı yakalandı. 2 şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.

Murat İde'nin, dün KRT'de yayınlanan programın ardından evine giderken yol boyunca 3 araç tarafından takip edildiği, saldırıyı 7-8 kişilik bir grubun gerçekleştirdiği öğrenildi. İde'nin yumruklu ve sopalı saldırı sırasında ruhsatlı silahını çektiği ve havaya ateş ederek kurtulduğu belirtilirken, saldırganların kaçtığı öğrenildi.

ARAÇTA BIÇAK DA BULUNDU

Saldırıyla ilgili şüphelilerin kaçtığı belirlenen 2 araç takibe alındı. Araçlardan biri polis tarafından durdurulurken araçtaki E.D. gözaltına alınırken araçta yapılan aramada bir bıçak bulunmuştu. Emniyetten yapılan açıklamaya göre, polisin çalışmaları sonucunda 5 şüpheli daha yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken, kalan 2 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor.