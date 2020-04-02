Murat'ın yuvası Menemenspor

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'un orta saha oyuncusu Murat Erdemir tam 10 yıldır sarı lacivertli kulübe hizmet veriyor.

Karşıyaka 'nın altyapısından yetişip 2010 yılında Menemenspor'a transfer olan 31 yaşındaki futbolcu takımın demirbaşı oldu. Menemenspor'da 3'üncü Lig ve 2'nci Lig'de de forma giyip şampiyonluklar yaşayan deneyimli futbolcu 10 sezon boyunca istikrarlı bir şekilde takımda yer aldı. Menemenspor'la profesyonel liglerde 303 müsabaka oynayan Murat 4 kez fileleri sarstı. Tecrübeli futbolcu bu sezon 24 karşılaşmada toplam 1839 dakika sahada kaldı. Murat, kulübünde çok mutlu olduğunu, tek hayalinin Menemenspor'la Süper Lig'de yer almayı istediğini dile getirdi.

Kaynak: DHA