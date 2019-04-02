Murat İslam Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız ORDU büyükşehir belediye başkan adayı Murat İslam oldu. Bağımsız adayı Murat İslam, ORDU büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? ORDU büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Bağımsız ORDU büyükşehir belediye başkan adayı Murat İslam ile ilgili seçim sonuçları ve ORDU büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Bağımsız ORDU büyükşehir belediye başkan adayı Murat İslam oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte ORDU büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. ORDU aday yarışı ve ORDU seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

ORDU Seçim Bilgileri

ORDU büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 2.174 olduğu belirlendi.

ORDU büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 2.174 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

ORDU büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 85,56 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

ORDU büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 581.656 olduğu belirlendi.

ORDU büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 497.683 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Bağımsız ORDU Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat İslam Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız ORDU büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Murat İslam, ORDU yarışında % 0,09 oranında aldığı oy ile 9'nci oldu. Murat İslam toplamda 407 adet oy sayısına ulaştı.

Bağımsız ORDU büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.