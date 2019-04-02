Murat Kandemir Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız ANKARA ALTINDAĞ belediye başkan adayı olan Murat Kandemir isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ANKARA ALTINDAĞ ilçesinde toplam 10 aday ile yarışan Murat Kandemir isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız ANKARA ALTINDAĞ adayı Murat Kandemir kimdir? Bağımsız ANKARA ALTINDAĞ adayı Murat Kandemir yüzde kaç oy aldı?

Murat Kandemir Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız ANKARA ALTINDAĞ belediye başkan adayı olarak gösterilen Murat Kandemir ALTINDAĞ ilçesinde % 0,23 oranında oy almıştır. ALTINDAĞ ilçesinde % 0,23 oranında oy olan Murat Kandemir adlı Bağımsız adayı toplamda 468 adet oy sayısına ulaştı.

ANKARA ALTINDAĞ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.