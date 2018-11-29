Murat Karayılan'ın 2 Yakınına PKK Gözaltısı

29 Kasım 2018 Perşembe 14:48



29 Kasım 2018 Perşembe 14:48

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde jandarmanın PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, terör örgütünün elebaşlarından Murat Karayılan'ın 2 yakınının da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, sosyal medya üzerinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı ve örgütle bağlantısı olduğu belirtilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda; terör örgütünün lider kadrosunda yer alan Murat Karayılan'ın yeğeni S.K., amcasının oğlu S.K. ile Ziyaret Mahallesi Muhtarı H.K.'nın da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontörlünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. - Şanlıurfa