Murat Kazancı Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK belediye başkan adayı olan Murat Kazancı isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Murat Kazancı isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK adayı Murat Kazancı kimdir? BTP KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK adayı Murat Kazancı yüzde kaç oy aldı?

Murat Kazancı Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK belediye başkan adayı olarak gösterilen Murat Kazancı PAZARCIK ilçesinde % 0,12 oranında oy almıştır. PAZARCIK ilçesinde % 0,12 oranında oy olan Murat Kazancı adlı BTP adayı toplamda 49 adet oy sayısına ulaştı.

KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.