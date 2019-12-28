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Murat Kekilli, yerli otomobile yazdığı şarkıyı sosyal medya hesabından paylaştı

Ünlü şarkıcı Murat Kekilli, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla tanıtımı yapılan yerli ve milli otomobile yazdığı şarkıyı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

28.12.2019 16:40 | Son Güncelleme: 28.12.2019 16:44

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) 2022 yılında üretimine başlayacağı yerli otomobil, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla tanıtıldı. Yerli otomobil tanıtımı dünya genelinde büyük ses getirirken, ünlü isimler de yerli otomobil ile ilgili övgü dolu paylaşımlar yaptı.

YERLİ OTOMOBİLE İLK ŞARKI YAZILDI

Dün tanıtımı yapılan yerli otomobil için ilk şarkı da yazıldı. Ünlü şarkıcı Murat Kekilli, yerli otomobil için yazdığı şarkıyı sosyal medya hesabından "Yerli aracımızın ihtişamı ve güzelliği karşısında eserimizin sönük kalacağını düşünebilirsiniz.Lakin milli duygularımızın kabardığı bir dönemde naçizane paylaşımımızı da hoş göreceğinizi umuyorum" notuyla paylaştı.

BİRÇOK ÜNLÜ İSİM YERLİ OTOMOBİL PAYLAŞIMI YAPTI

Öte yandan yerli otomobilin tanıtımının ardında birçok ünlü isim, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Alişan, Uğur Işılak, Demet Akalın ve Mehmet Bozdağ gibi isimler, "Gururlanmamak elde değil", "Gurur duyduk" notuyla yerli otomobile ait kareleri paylaştı.

Ünlü isimlerden Ünlü isimlerden 'yerli otomobil' paylaşımı: Gururlanmamak elde değil

Murat Kekilli, yerli otomobile yazdığı şarkıyı sosyal medya hesabından paylaştı

Recep Tayyip Erdoğan, Murat Kekilli, Magazin


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