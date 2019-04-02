Murat Kılıç Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP SİİRT ŞİRVAN belediye başkan adayı olan Murat Kılıç isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. SİİRT ŞİRVAN ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Murat Kılıç isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP SİİRT ŞİRVAN adayı Murat Kılıç kimdir? BTP SİİRT ŞİRVAN adayı Murat Kılıç yüzde kaç oy aldı?

Murat Kılıç Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP SİİRT ŞİRVAN belediye başkan adayı olarak gösterilen Murat Kılıç ŞİRVAN ilçesinde % 0,25 oranında oy almıştır. ŞİRVAN ilçesinde % 0,25 oranında oy olan Murat Kılıç adlı BTP adayı toplamda 5 adet oy sayısına ulaştı.

SİİRT ŞİRVAN ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.