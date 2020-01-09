Murat Kösereisoğlu kimdir? Securitas Türkiye başkanı Murat Kösereisoğlu kimdir? Murat Kösereisoğlu hayatı ve biyografisi!

Securitas Türkiye başkanı Murat Kösereisoğlu asgari ücretin az olduğunu ve bu nedenle bakanlığa başvuru yapacakalrını açıkladı. Murat Kösereisoğlu'nun açıklaması sonrası Securitas Türkiye başkanı Murat Kösereisoğlu kimdir ve Murat Kösereisoğlu kimdir gibi soruların yanıtı arandı.

MURAT KÖSEREİSOĞLU KİMDİR?

Murat Kösereisoğlu 1962 Ankara doğumlu. Evli, 2 kızı var. İlk okulu Kıbrıs'ta okudu. Tarsus Amerikan Koleji'ni bitirdi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. Almanya'da iki sene uluslararası işletmecilik yaptı. Çok iyi derecede İngilizce ve Almanca biliyor1987'de Elektronik İstihbarat cihazı temsilciliğiyle güvenlik pazarına girdi. 1992'de Danimarka'da Sesli İstihbarat kurslarına katıldı. İstihbarat cihazlarına yoğunlaştı ve o zamandan bu yana devlet kurumlarına bu konuda hizmet veriyor. 1992'de ortaklarıyla DAK Güvenlik'i kurdu. 1995'te Alarm Merkezi'ni faaliyete soktu. 2006'da DAK Güvenlik, dünya lideri güvenlik şirketi SECURITAS bünyesine katıldığından beri Ülke Başkanı olarak görev yapıyor. Ülkedeki pek çok yabancı şirkete güvenlik danışmanlığı yaptı. Başka güvenlik şirketi sahipleriyle Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği Derneği GÜSOD'u kurdu. 2013 senesinden bu yana GÜSOD Başkanlığı görevini yürütüyor.5188 sayılı yeni Özel Güvenlik Kanunu'nun yürürlüğe girmesinde Meclis'te çalışmalarda bulundu. Bilkent Üniversitesi'nde Örgütsel Davranış, Etkileme, Müzakere; Karar Alma konularında ders verdi.