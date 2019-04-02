Murat Kurnaz Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız KAYSERİ MELİKGAZİ belediye başkan adayı olan Murat Kurnaz isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KAYSERİ MELİKGAZİ ilçesinde toplam 9 aday ile yarışan Murat Kurnaz isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız KAYSERİ MELİKGAZİ adayı Murat Kurnaz kimdir? Bağımsız KAYSERİ MELİKGAZİ adayı Murat Kurnaz yüzde kaç oy aldı?

Murat Kurnaz Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız KAYSERİ MELİKGAZİ belediye başkan adayı olarak gösterilen Murat Kurnaz MELİKGAZİ ilçesinde % 0,10 oranında oy almıştır. MELİKGAZİ ilçesinde % 0,10 oranında oy olan Murat Kurnaz adlı Bağımsız adayı toplamda 308 adet oy sayısına ulaştı.

KAYSERİ MELİKGAZİ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.