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Murat Murathanoğlu: Obradovic, Fenerbahçe'nin 2 teklifini de reddetti

Basketbol yorumcusu Murat Murathanoğlu, Zeljko Obradovic'in bu sezon Fenerbahçe'nin yaptığı 2 sözleşme uzatma teklifini kabul etmediğini söyledi.

28.02.2020 11:56 | Son Güncelleme: 28.02.2020 12:02

Sezonun geride kalan döneminde beklentilerin altında kalan Fenerbahçe Beko, son olarak evinde Doğa Sigorta'ya mağlup oldu ve 9 yıllık seri sona erdi. Murat Murathanoğlu, Fenerbahçe'nin durumunu TRT Spor'a değerlendirdi ve Obradovic'in bu sezon 2 kez yeni sözleşme teklifini reddettiğini kaydetti.

"OBRADOVIC 2 TEKLİFİ REDDETTİ"

Sezon başında sözleşme teklifi gelmediği için Obradovic'in motivasyon sorunu yaşayabileceğini kaydeden Murathamoğlu, "Bu sezon vurup geçen bir Fenerbahçe seyredemedik, nedir sıkıntı, niye bu kadar mutsuz bilmiyorum ama Obradovic'in kafa olarak bu sene, konuya hakim olduğunu, takıma hakim olduğunu düşünmüyorum. Hala arayış içinde. Belki 2-3 pozisyonda, geçmişte alışmadığı, sisteminde olmayan oyuncu transfer etti ama o transferleri de kendisi yaptı. Belki kontrat uzatılmadı sezon başında diye ki ondan sonra 2 kez teklif etmiş Fenerbahçe, kontratı masaya koymuş, kendisi imzalamamış. Obradovic de geçmişteki gibi tam olayın içinde ve hakim değil." ifadelerini kullandı.

"OBRADOVIC'İN SIKINTISI ÇÖZÜLMELİ"

Taraftarın Obradovic'e desteğinin önemli olduğunu da kaydeden yorumcu, "Galatasaray mağlubiyeti nasıl bir etki yaratacak bilmiyorum ama bu sene Fenerbahçe'de dört dörtlük olan tek şey taraftar. Taraftar Obradovic'ten vazgeçmiyor, onun sıkıntısı ne, bilmiyoruz. Onun sıkıntısını çözmeden, Fenerbahçe'nin saha içi ve dışı problemlerini çözmek mümkün değil" diye konuştu.

Murat Murathanoğlu: Obradovic, Fenerbahçe'nin 2 teklifini de reddetti

Murat Murathanoğlu, Malcolm Thomas, Ivan Obradovic, Galatasaray, Spor


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YAŞLI KURT:Bu sene her sahada bittik. Yazik 15 milyon taraftara
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ADINIZI YAZIN:böyle bişey olabilir mi ya?
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FENERLY:OBRAnın askerleriyiz !
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FEDNERLİ:onun SIKINTISI ve talihsizligi ali koc gibi beceriksiz simarik bir baskan secilmesi
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FB Lİ:cimbomu kıkanıyormuş. . keşke orda olsaydım diyormuş
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28.02.2020 14:01:54