Murat Nehri'nde kano sporu heyecanı

Murat Nehri'nde kano sporu heyecanıMUŞ'ta, yeni tip koronavirüs (Covid-19) kapsamında normalleşme süreci ile birlikte sporcular, bu yıl ilk kez Murat Nehri'nde kano sporu yapmanın heyecanını yaşadı.

22.06.2020 09:32 | Son Güncelleme: 22.06.2020 10:20
Murat Nehri'nde kano sporu heyecanı
MUŞ'ta, yeni tip koronavirüs (Covid-19) kapsamında normalleşme süreci ile birlikte sporcular, bu yıl ilk kez Murat Nehri'nde kano sporu yapmanın heyecanını yaşadı.
Muş Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Su Sporları İl Temsilciliği işbirliğinde tarihi Murat Köprüsü'nde düzenlenen kano sporu etkinliği, renkli görüntülere de sahne oldu. Antrenör ve sporculardan oluşan 10 kişilik ekip Murat Nehri üzerinde kano sporu yapmanın heyecanını yaşarken, tarihi köprüyü ziyarete gelen vatandaşlar ise nehir üzerindeki yarışları cep telefonlarıyla çekerek ölümsüzleştirdi.
Normalleşme süreciyle birlikte kano sporu etkinliği yaptıklarını söyleyen Muş Gençlik ve Spor Müdürlüğü Antrenörü Ramazan Konak, 'Buradaki amacımız, tarihi Murat Köprümüzü ve Muş'u tüm ülkemize ve dünyaya tanıtmak. Bu tür su sporlarının ilimizde de yapılabileceğini gösterdik. Sanırım bunda da başarılı olduk. Geçtiğimiz yıllarda da Murat Nehrinde kano yapmıştık bu yıl da ilk kez yapıyoruz" diye konuştu.
Murat Köprüsü'nde kano ve rafting faaliyetlerine başladıklarını aktaran Muş Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Faysal Çavuş ise, Muş Valiliği tarafından gerçekleştirilen "Murat Nehri Çevresi Tematik Rekrasyon Alanı ve Peyzaj" projesi kapsamında, Selçuklu mimarisinin izlerini taşıyan tarihi Murat Köprüsü çevresi canlanacağını aktardı. Çavuş, hayata geçirilecek olan projeyle birlikte antrenör ve sporcularla birlikte faaliyetlerine devam edeceklerini belirtti. Murat Nehri’nde kano sporu heyecanı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Murat Nehri, Muş, Güncel, Haber

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