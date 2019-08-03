MURAT NEHRİ'NE ÇOCUKLARDAN 4'Ü BOĞULDU, 1'İNİN YAŞAM SAVAŞI DEVAM EDİYOR

MUŞ'un Malazgirt ilçesine bağlı Beşçatak köyünde, gittikleri piknikte serinlemek için Murat Nehri'ne giren Kuran kursu öğrencilerinden 5'i akıntıya kapıldı. Çocukların 4'ü boğuldu. 1'nin tedavisi devam ediyor.

Malazgirt'e bağlı Beşçatak köyünde Kuran kursu öğrencileri, Murat Nehri kıyısına pikniğe gitti. Burada, serinlemek için suya giren çocuklardan 5'i akıntıya kapıldı. Arkadaşlarını gören çocukların çığlıklarını duyan köylüler, koşarak bölgeye geldi. Köy sakinleri, nehre girerek 4 çocuğu kıyıya çıkardı. 1 çocuğa ise ilk anda ulaşılamadı.

Ruhat Burukanlı(12), Muhammed Demir(11) ve İlhami Demirbilek'in (12) hayatını kaybettiği belirlendi. 3 çocuğun cansız bedenleri yapılan incelemelerin ardından Malazgirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÇOCUKLARDAN BİRİNİN KALBİ ÇALIŞTIRILDI

Malazgirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuklardan Boran Yıldırım'ın(12) duran kalbi ise çalıştırıldı. Kalbi yeniden çalıştırılan çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Durumu ağır olan Boran Yıldırım, daha sonra Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay sonrası bölgeye giden Muş Valisi İlker Gündüzöz, arama çalışmalarını yakından takip etti. Yetkililerden bilgi alan Vali Gündözöz, "Murat Nehri'ne giren çocuklardan 3'ünün cesedine ulaşıldı. Sudan çıkarılan bir çocuğun hastanede tedavisi sürüyor. Akıntıya kapılan bir çocuğu da arama çalışmaları sürüyor" dedi.

İhbar üzerine köye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipleri, kayıp çocuğun bulunması için çalışma başlattı. Kayıp son çocuk olan Taner Güven'in(10) cansız bedeni de saat 20.22'de bulunarak Malazgirt Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Yapılacak olan otopsinin ardından çocukların cenazesi ailelerine teslim edilecek.

Öte yandan, olayın ilk saatlerinden itibaren bölgede bulunan ve daha sonra hastaneye de giden Vali İlker Gündüzöz, 4 çocuğun öldüğünü, birinin ise durumunun ağır olduğunu, çok üzücü bir olay yaşadıklarını söyledi. Gündüzöz, hastane önündeki ailelere, başsağlığı dileklerinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Nehirdeki arama çalışmaları

Çevrede toplanan yakınları

Alınan güvenlik önlemleri

Kaybolan son çocuğun bulunması ve ambulansa taşınması

Hastane önünden detaylar

Vali'nin açıklaması

Detaylar

Haber-Kamera: Muhammed Sami MARAL/ MUŞ, -

