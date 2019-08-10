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Murat Nehri'ne giren 5. çocuk da hastanede hayatını kaybetti

Murat Nehri'ne giren 5. çocuk da hastanede hayatını kaybettiMUŞ - Muş'un Malazgirt ilçesinde serinlemek için Murat Nehrine girerek boğulma tehlikesi geçiren ve hastanede tedavisi devam eden çocuk hayatını kaybetti.

10.08.2019 09:07
Murat Nehri'ne giren 5. çocuk da hastanede hayatını kaybetti
Murat Nehri'ne giren 5. çocuk da hastanede hayatını kaybetti
MUŞ - Muş'un Malazgirt ilçesinde serinlemek için Murat Nehrine girerek boğulma tehlikesi geçiren ve hastanede tedavisi devam eden çocuk hayatını kaybetti.
Muş'un Malazgirt ilçesine bağlı Beşçatak köyündeki Kur'an kursu imamı tarafından pikniğe götürülen ve serinlemek için girdikleri Murat Nehri'nde boğulan Muhammet Demir (12), İlhami Demirbilek (11), Rohat Burukanlı ve Tamer Güven hayatını kaybederken, sudan yaralı olarak çıkarılan Boran Yıldırım'ın ise Muş Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyordu. Yıldırım, yapilan tüm müdahaleye rahmet dün hayatını kaybetti.
Murat Nehri'ne giren 5. çocuk da hastanede hayatını kaybetti

Murat Nehri, Malazgirt, Muş, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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