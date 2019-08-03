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Murat Nehri'ne giren çocuklardan 3'ü boğuldu, 1'i kayboldu (EK)

ÇOCUKLARDAN BİRİNİN KALBİ ÇALIŞTIRILDIMuş'un Malazgirt ilçesine bağlı Beşçatak köyünde akıntıya kapılarak sudan cansız bedenleri çıkarılan 4 çocuktan 1'i kaldırıldığı Malazgirt Devlet Hastanesi'nde yeniden hayata döndürüldü.

03.08.2019 18:02 Murat Nehri'ne giren çocuklardan 3'ü boğuldu, 1'i kayboldu (EK)

ÇOCUKLARDAN BİRİNİN KALBİ ÇALIŞTIRILDI
Muş'un Malazgirt ilçesine bağlı Beşçatak köyünde akıntıya kapılarak sudan cansız bedenleri çıkarılan 4 çocuktan 1'i kaldırıldığı Malazgirt Devlet Hastanesi'nde yeniden hayata döndürüldü. Kalbi yeniden çalıştırılan çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay sonrası bölgeye giden Muş Valisi İlker Gündüzöz, arama çalışmalarını yakından takip etti. Yetkililerden bilgi alan Vali Gündözöz, "Murat Nehri'ne giren çocuklardan 3'ünün cesedine ulaşıldı. Sudan çıkarılan bir çocuğun hastanede tedavisi sürüyor. Akıntıya kapılan bir çocuğu da arama çalışmaları sürüyor" dedi.
Çocuklarının ölüm haberini alan aileler hastaneye akın etti. Jandarma ekipleri köyde ve hastanede geniş güvenlik önlemi aldı.



Devlet Hastanesi, Murat Nehri, Malazgirt, Sudan, Güncel

Kaynak: DHA

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