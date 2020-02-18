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Murat Nehri'ne yemek aramaya giden kurt köpeği mahsur kaldı

Ağrı merkeze bağlı Dambat Köyü yakınlarında Murat Nehri'nde bir buz parçası üzerinde üç gün boyunca mahsur kalan kurt köpeği, Ağrı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kurtarıldı.

18.02.2020 15:40 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:40Murat Nehri'ne yemek aramaya giden kurt köpeği mahsur kaldı
merkeze bağlı Köyü yakınlarında Murat Nehri'nde bir buz parçası üzerinde üç gün boyunca mahsur kalan kurt köpeği, Ağrı Belediyesi Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre üç gün önce yüzeyi soğuk havalarında etkisi ile tamamen buz tutan Murat Nehri'nde yiyecek aramaya çıkan kurt köpeği buzun kırılması ile birlikte bulunduğu yerde mahsur kaldı. Yaklaşık üç gün boyunca mahsur kaldığı yerden çıkamayan köpeğin durumunu alan Ağrı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekip, köpeği kurtarmak için bölgeye hareket etti.

Buz gibi havaya aldırış etmeden suya girip ve köpeğe ulaşan ekip, köpeği mahsur kaldığı yerden uzun uğraşlar sonucu kurtarmayı başardı.

Murat Nehri'nde mahsur kalan kurt köpeğini itfaiye ekibi kurtardı

Ağrı merkeze bağlı Dambat Köyü yakınlarında Murat Nehri'nde bir buz parçası üzerinde üç gün boyunca mahsur kalan kurt köpeği, Ağrı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre üç gün önce yüzeyi soğuk havalarında etkisi ile tamamen buz tutan Murat Nehri'nde yiyecek aramaya çıkan kurt köpeği buzun kırılması ile birlikte bulunduğu yerde mahsur kaldı. Yaklaşık üç gün boyunca mahsur kaldığı yerden çıkamayan köpeğin durumunu haber alan Ağrı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekip, köpeği kurtarmak için bölgeye hareket etti.

Buz gibi havaya aldırış etmeden suya girip ve köpeğe ulaşan ekip, köpeği mahsur kaldığı yerden uzun uğraşlar sonucu kurtarmayı başardı. Ekipler, açlıktan, yorgun ve bitkin düşen köpeği veterinere götürerek gerekli aşıları yapıldıktan sonra tekrar doğasına bıraktı. - AĞRI

Murat Nehri, İtfaiye, Dambat, Ağrı, Güncel

Kaynak: İHA

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