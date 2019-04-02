Murat Öncü Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız YOZGAT SORGUN belediye başkan adayı olan Murat Öncü isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. YOZGAT SORGUN ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Murat Öncü isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız YOZGAT SORGUN adayı Murat Öncü kimdir? Bağımsız YOZGAT SORGUN adayı Murat Öncü yüzde kaç oy aldı?

Murat Öncü Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız YOZGAT SORGUN belediye başkan adayı olarak gösterilen Murat Öncü SORGUN ilçesinde % 0,34 oranında oy almıştır. SORGUN ilçesinde % 0,34 oranında oy olan Murat Öncü adlı Bağımsız adayı toplamda 97 adet oy sayısına ulaştı.

YOZGAT SORGUN ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.