Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, katıldığı bir canlı yayında geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın kendisini meşhur ettiğini ve çantasına demet demet para koyduğunu anlattı.
05.05.2020 12:13 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:44
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündemine gelen Murat Övüç, önceki akşam Instagram'da bir canlı yayına konuk oldu. Övüç, geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden modacı Nur Yerlitaş ile ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.
"ÇANTAMA DEMET DEMET PARA KOYARDI"
Nur Yerlitaş sayesinde para kazandığını ifade eden Murat Övüç, şu ifadeleri kullandı: "Nur Yerlitaş benim Murat Övüç olma sebebim, para kazanma sebebim. Bana ablalık yapan, demet demet doları çantama koyan özel kadın. "
"OĞLUMA DOĞUM GÜNÜ YAPAMAMIŞTIM, O BİZİ PASTAHANEYE GÖTÜRDÜ"
"Hayatımda ilk Louis Vuitton çantayı Nur Yerlitaş aldı. Oğluma param olmadığı için doğum günü yapamamıştım. Nur abla bizi pastahaneye götürüp, 5 bin liralık alışveriş yaptı."
Murat Övüç, önceki gün Nur Yerlitaş'ın mezarını ziyaret ederek dua etmişti.
Kaynak: Snob Magazin
Etiketler: Nur Yerlitaş, Murat Övüç, Magazin, Haber
Yorumlar (113)
ÇAYLAARRRRRR: Anaaaa o ne? Bu dingil yerinden cikmis, Sükrü, Yakup tutmayin beni lan. . . .
KUZEYİN UŞAĞI: Bana müsaade arkadaşlar yoruldum, kendimle uğraşmaktan çok yoruldum, malum kış uykumu tam alamadığım için kan dolaşımım isyan ediyor; üstüne üstlük bir de oruç, Allah kabul etsin yani, biraz kestireceğim, kalın sağlıcakla ailenizle inşallah.