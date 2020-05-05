Fenomen Murat Övüç’ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündemine gelen Murat Övüç, önceki akşam Instagram'da bir canlı yayına konuk oldu. Övüç, geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden modacı Nur Yerlitaş ile ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.

"ÇANTAMA DEMET DEMET PARA KOYARDI"

Nur Yerlitaş sayesinde para kazandığını ifade eden Murat Övüç, şu ifadeleri kullandı: "Nur Yerlitaş benim Murat Övüç olma sebebim, para kazanma sebebim. Bana ablalık yapan, demet demet doları çantama koyan özel kadın. "

"OĞLUMA DOĞUM GÜNÜ YAPAMAMIŞTIM, O BİZİ PASTAHANEYE GÖTÜRDÜ"

"Hayatımda ilk Louis Vuitton çantayı Nur Yerlitaş aldı. Oğluma param olmadığı için doğum günü yapamamıştım. Nur abla bizi pastahaneye götürüp, 5 bin liralık alışveriş yaptı."

Murat Övüç, önceki gün Nur Yerlitaş'ın mezarını ziyaret ederek dua etmişti.