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Murat Övünç kimdir? Murat Övünç nereli, kaç yaşında?

Sosyal medyada paylaşımları ile gündeme gelen Murat Övünç hayatı merak ediliyor. Daha önce evlilik yaptığı ve bir de oğlu olduğu bilinen Murat Övünç, yardım çalışmalarıyla da adını duyurdu. Murat Övünç sevgilisi de araştırılan konular arsında yer alıyor. Murat Övünç videoları sosyal medyada en çok izlenenler arasında. İşte, Murat Övünç biyografisi.

15.04.2020 09:21 | Son Güncelleme: 15.04.2020 09:28
Murat Övünç kimdir? Murat Övünç nereli, kaç yaşında?

Murat Övünç, sosyal medyada birbirinden farklı içerikte videoları sayesinde binlerce kişiye ulaştı. Diğer yandan Benim Adım Osman adlı filmde de oyuncu larak yer aldı. Övünç, aynı zamanda yaşam koçu ve medyum olarak da biliniyor. En popüler isimleri bile sosyal medyada geride bırakmayı başaran Murat Övünç kaç yaşında?

MURAT ÖVÜNÇ KİMDİR?

Instagram hesabındna paylaştığı birbirinden komik videolarla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Murat Övünç, 1968 yılında Van 'da dünyaya geldi, aslen Vanlı'dır. 5 kardeşten en küçüğü olan Övünç, yardımsever yapısıyla da sevenlerinin gönlüne taht kurdu.

Murat Övünç kimdir? Murat Övünç nereli, kaç yaşında?

Tarot falı bakıp, yaşam koçluğu da yapan Murat Övünç, Pertevniyal Lisesi'nde eğitim gördükten sonra, Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümünü tamamladı. 6 yıl kadar evli olan Övünç'ün bir de oğlu bulunuyor. Fenomen isim, sosyal medyada 18 ay askerlik yaptığını da açıkladı.

Murat Övünç kimdir? Murat Övünç nereli, kaç yaşında?
Murat Övünç'ün askerlik fotoğrafı

Başarılı fenomen, videolarının yanı sıra, Sedat Kapurtu'nun yönetmenliğini üstlendiği, 17 Ağustos 2018 tarihinde vizyona giren Benim Adım Osman isimli filmde oyunculuğunu sergiledi.

Etiketler: Van, Gündem, Magazin, Güncel
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