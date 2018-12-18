Katıldığı bir televizyon kanalında yayınlanan programla adını duyuran ve dün gece papağana işkence yaptığı gerekçesiyle polis ekiplerince gözaltına alınan Murat Özdemir, adliyeye sevk edildi. Beşiktaş Ortaköy
'de yaşayan ve bir televizyon kanalında yayınlanan birkaç programa katılım gösteren Murat Özdemir, papağana işkence yaparken kaydettiği görüntüleri sosyal medyadan paylaşmıştı. Görüntülerin yayılmasının ardından Türkiye
adeta ayağa kalktı ve tüm kesimlerden şahsa tepki yağdı. Olayın ardından Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Özdemir, evinde gözaltına alındı. Asayiş Büro
Amirliğine götürülen Özdemir'in burada ifadesi alınarak sorgulandı.
LİNÇ EDİLME KORKUSUYLA GECEYİ EMNİYETTE GEÇİRMİŞ
Gece saatlerinde sağlık kontrolüne de çıkarılan Özdemir, daha sonra serbest bırakıldı ancak linç edilme korkusuyla geceyi emniyette geçirdi. Sabah
saatlerinde ise savcılık tarafından Özdemir'in adliyeye getirilmesi konusunda talimat geldi. Bunun üzerine polis ekipleri, Özdemir'i adliyeye sevk etti.
(İHA)
Ortaköy,Beşiktaş,Polis
Kaynak: İHA