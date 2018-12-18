Murat Özdemir'in İşkence Uyguladığı Papağanı Koruma Altına Alındı

MasterChef yarışmasından uygunsuz davranışlarından dolayı diskalifiye edilen Murat Özdemir, dün yayınladığı videoyla Türkiye'nin gündemine oturdu. Özdemir'in beslediği papağan, İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerince koruma altına alındı.

İŞKENCE GÖREN PAPAĞAN KORUMA ALTINA ALINDI

Veteriner kontrolünden geçirilen ve gerekli röntgenler çekilen işkence gören papağanın sol bacağının kırık olduğu tespit edildi. Yaralı papağan İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerince koruma altına alındı.

NE OLMUŞTU?

Beslediği papağana işkence uygulayan Murat Özdemir, videonun kısa sürede yayılmasıyla dün akşam gözaltına alındı. Köşe yazarı Ömür Gedik, katıldığı magazin programında sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınan Murat Özdemir'in sık sık tavana bakarak 'Acun' diye bağırdığı ve polislere 'Getirin o kuşu pişirip yiyeceğim. Spor yapıyorum proteine ihtiyacım var.'" dediğini söyledi.

ZABITA VE VETERİNER İŞLERİ MURAT ÖZDEMİR'İN EVİNE GİTTİ

Öte yandan Ömür Gedik, Murat Özdemir'in evine zabıta ekiplerinin gittiğini sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu: "Beşiktaş Belediyesi Veteriner İşleri yetkilileri zabıtayla birlikte kedi köpek ne varsa almak üzere şahsın evine gitti. Evde kimse yok. Dinleme yapıldı, içerden bir hayvana ait ses de gelmiyor. Tekrar gidilecek. Bilgileri paylaşmaya devam edeceğim."