Murat Özdemir'in Papağanının Korkudan Bağırdığı Video Sosyal Medyayı Salladı

Evinde beslediği papağana işkence yaptığı videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Murat Özdemir'e tepki yağdı. Kısa sürede gelen tepkilerin üzerine Murat Özdemir gözaltına alındı. Özdemir'in papağana olan ilk işkencesinin bu olmadığı ortaya çıktı.

MURAT'I GÖREN PAPAĞAN BAĞIRMAYA BAŞLADI

Aylar önce Yemekteyiz'e katılan Murat Özdemir'in papağana yaptığı işkencenin sinyali verilmiş. Programın sunucusu Onur Büyüktopçu'nun "Papağanınız niye konuşmuyor?" demesinin üzerine kafese doğru yaklaştığı anda papağan bağırmaya başladı.

"HAYVANA İLK İŞKENCESİ OLMADIĞI AŞİKAR"

Büyüktopçu'nun "Neden bu kadar bağırdı?" sorusu üzerine üstü kapalı açıklama yapan Özdemir, "Beni sevmiyor. Her gün yemini ben veriyorum nankörlük yapıyor." dedi. Özdemir'in bu videosu gözaltına alındıktan sonra sosyal medyada "Hayvana ilk işkencesinin bu olmadığı" aşikar notuyla paylaşılmaya başlandı.

NE OLMUŞTU?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef programında adını duyaran Murat Özdemir, papağanına eziyet ettiği anlarla büyük tepki çekti. Alkollü olduğu gözlerden kaçmayan Murat Özdemir'in papağanına yaptıkları sosyal medyada olay oldu. Murat'ın videosunda papağanına eziyet ettiği ve küfür ettiği gözüküyor. Papağanının acı içerisinde bağırışları ise hayvan sevenlerin yüreklerini dağladı. Görüntülerin kısa sürede yayılmasının ardından Özdemir, gözaltına alındı.