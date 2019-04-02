Murat Özilhan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ANKARA ÇANKAYA belediye başkan adayı olan Murat Özilhan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ANKARA ÇANKAYA ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Murat Özilhan isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ANKARA ÇANKAYA adayı Murat Özilhan kimdir? BTP ANKARA ÇANKAYA adayı Murat Özilhan yüzde kaç oy aldı?

Murat Özilhan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ANKARA ÇANKAYA belediye başkan adayı olarak gösterilen Murat Özilhan ÇANKAYA ilçesinde % 0,12 oranında oy almıştır. ÇANKAYA ilçesinde % 0,12 oranında oy olan Murat Özilhan adlı BTP adayı toplamda 702 adet oy sayısına ulaştı.

ANKARA ÇANKAYA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.