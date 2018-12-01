Murat Özyeğin Yeni Kurdukları Avm Yönetim Şirketi Fiba CPM'i Duyurdu

Fiba Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özyeğin, ticari gayrimenkul alanında 20 yılı aşkın süredir yurt içi ve yurt dışı projeleriyle faaliyetlerini sürdüren Fiba Commercial Properties'in (Fiba CP) 2018 Perakende Günleri'nde düzenlediği etkinliğe katıldı.

Yaptığı konuşmada Fiba CP'nin proje çalışmalarına değinen Murat Özyeğin, "Perakende sektöründe hem ticari gayrimenkul alanında yaptığımız çalışmalar hem de diğer markalarımızla faaliyet gösteriyoruz. Ticari gayrimenkul alanında Türkiye, Çin, Romanya ve Moldova'da; dokuz AVM, dört ofis binası, dört rezidans ve iki sinema kompleksi ile operasyonlarımızı yürütüyoruz. Türkiye'de yaptığımız son ticari gayrimenkul yatırımı İnegöl AVM olmuştu. İnegöl AVM'de bu sene renovasyon ve büyütme projemizi başlattık, büyük bir kısmını tamamladık. Tam da istediğimiz gibi ilerliyor ve gördüğü ilgiden son derece memnunuz" dedi.

"Diğer yatırımcıların AVM'lerine de destek vereceğiz…"

Ticari gayrimenkul konusunda edindikleri bilgi birikimi ile alışveriş merkezi yönetimi konusunda da yeni bir adım attıklarını ve kısa bir süre önce AVM yönetim şirketi Fiba CPM'i kurduklarını anlatan Özyeğin, "Artık sadece kendi alışveriş merkezlerimizde değil, değerli paydaşlarımızın ve sektörün diğer yatırımcılarının AVM'lerinde de kendilerine destek vermek için çalışacağız. Bu alanda edindiğimiz bilgi birikimini kullanmak istiyoruz. Özellikle ülkemizin içinden geçtiği koşullar itibariyle perakendecisiyle alışveriş merkezi yatırımcısıyla hep beraber çok yoğun bir dayanışma içinde olmamız gerektiğine inanıyorum" dedi.

Fiba Commercial Properties Management (Fiba CPM), AVM Kiralama ve Yönetim Şirketi; sektörü takip ederek kiracı, müşteri ve yatırımcı taleplerini en verimli koşullarda bir araya getirmeyi amaçlıyor. Fiba CPM yönetim ekibi; alışveriş merkezlerinde en ileri standartları oluşturarak kiracılar için ideal ortamı sunarken, kurumların ciro artışına da katkıda bulunacak. Alışveriş merkezinin ticari başarısını ve müşteri memnuniyetini arttırmak için destek verecek. Konuklar için yüksek kalite standartlarının oluşturulmasını sağlayacak.