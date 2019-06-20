20.06.2019 13:56
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Murat Paluli resmen Göztepe'de

Murat Paluli resmen Göztepe

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe dış transferde ilk imzasını Murat Paluli'ye attırdı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe dış transferde ilk imzasınıMurat Paluli'ye attırdı.
Son olarakHataysporforması giyen 24 yaşındaki sağ bekle 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalandı. Futbolculuk yaşamına MedipolBaşakşehiraltyapısında başlayan Murat, İskenderunspor takımında profesyonel oldu. Erzurumspor'a 2015 senesinde transfer olan 2017- 2018 sezonu ikinci yarısında Hatayspor'a geldi. Geçen sezon istikrarlı bir görüntü ortaya koyan oyuncu Hatayspor'la Play-Off finali oynasa da Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayamadı.


- İzmir
Kaynak: DHA
Hatayspor,Murat Paluli,Spor

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