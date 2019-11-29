Haberler » Spor » Murat Şahin: '2-1'lik mağlubiyetten maçı çevirip uzatmalarda gol yemek bizi üzdü' - Spor

Murat Şahin: "2-1'lik mağlubiyetten maçı çevirip uzatmalarda gol yemek bizi üzdü"

Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği ile 3-3 berabere kalan Yeni Malatyaspor Teknik Direktör Yardımcısı Murat Şahin, "2-1'lik mağlubiyetten maçı çevirip uzatmalarda gol yemek bizi üzdü" dedi.

29.11.2019 23:11 | Son Güncelleme: 29.11.2019 23:16Murat Şahin:
Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği ile 3-3 berabere kalan Yeni Malatyaspor Teknik Direktör Yardımcısı Murat Şahin, "2-1'lik mağlubiyetten maçı çevirip uzatmalarda gol yemek bizi üzdü" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yeni Malatyaspor Teknik Direktör Yardımcısı Murat Şahin, "Maçın skoruna bakınca enteresan bol gollü bir maç oldu. Maçtan önce bu kadar gol olacağını düşünmedik. Defansif anlamda bazı sıkıntılar yaşadık. 2-1'lik mağlubiyetten maçı çevirip uzatmalarda gol yemek bizi üzdü. 3 haftadır beraberlik alıyorduk. Bu maçta bozabileceğimizi düşündüğümüz bir rakip ile oynadık. İzleyenler için güzel maç olduğunu düşünüyorum. Sonuçta 3-3 gibi sansasyonel bir skor çıktı. İki tarafta galip gelebilecek pozisyonları buldu. Ama sonuçta berabere bitti. İki takımda 1 puanla ayrılmış oldu" diye konuştu.

Maçın hakemlerine de değinen Şahin, "İlk yarının 45. dakikasında korner kullanırken Acquah ile bir pozisyon yakaladık ve oyunu kestiler. İkinci yarının son saniyelerinde yine böyle yakaladığımız bir pozisyonda aynısını yaptılar. İkisinde de süre bitmişti. 4. hakeme sorduğumda ilk yarıdaki pozisyon için sürenin bittiğini hakemlerin korneri kullandıktan sonra düdüğü çaldığını söylemişti. Aynısını ikinci yarıda 3'e 1 yakalandığımız pozisyonda yapmadılar ve devam ettirdiler. Hakemlerimizin en büyük sorunu bu. Tartışma konuları da buradan geliyor. Birine verip birine vermediğinizde olmuyor. ya ikisini de vereceksiniz yada ikisini de devam ettireceksiniz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Yeni Malatyaspor, Murat Şahin 2, Murat Şahin, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
00:26 Dünya Kick Boks Şampiyonası
00:12 Murat Şahin: Defansif anlamda bazı sıkıntılar yaşadık
00:12 Hamza Hamzaoğlu: Dördüncüyü de bulabilirdik
23:50 Maçın ardından
23:48 Gençlerbirliği-Malatyaspor maçının ardından
23:26 Rekor kıran Shane Larkin: Okyanusa taş atıyor gibi hissettim
22:26 Gençlerbirliği ile Yeni Malatyaspor 3-3 berabere kaldı!
22:22 Shane Larkin, attığı 49 sayıyla Euroleague tarihine geçti
21:58 Barcelona'da Dembele 10 hafta sahalardan uzak kalacak
20:14 Dev kayalar baraja düştü! Heyelan anı kameralara böyle yansıdı
19:08 Şenol Güneş ve Özkan Sümer'den Ekrem İmamoğlu'na ziyaret
17:48 Evini fuhuş yapan kadınlara kiraya veren mülk sahibine 29 bin TL ceza
14:01 Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti
11:22 Manchester City'nin sahipleri yeni bir kulüp satın aldı
10:23 Türk mühendisler geliştirdi, dünya devleri almak için sıraya girdi
30.11.2019 00:31:40