Murat Sancak'a düzenlenen silahlı saldırı davasında karar

Eski Star Medya Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sancak'a düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 1'i tutuklu 6 sanığın yargılandığı davada mahkeme, bir sanığın üç kez "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etmek", "ruhsatsız silah kullanma" ve "suçu üstlenmeye azmettirme" suçlarından toplam 33 yıl 6 ay 15 gün, iki sanığın "suçu üstlenme" suçundan 2 ay onbeşer gün hapisle cezalandırılmasına, 3 sanığın da beraatine karar verdi.

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Turgut Üney, başka suçtan tutuklu sanık Hüseyin Çaydavul, tutuksuz sanık Serdar Bekir Orhan ve tarafların avukatları katıldı.

Başka suçtan tutuklu sanık Okan Karakuş da duruşma salonuna SEGBİS ile bağlandı.

Katılanların avukatı Hüsnü Güneş, bu olayı FETÖ'nün organize ettiğini düşündüklerini, müvekkillerinin sanıkların hiçbirini tanımadığını, aralarında bir husumet bulunmadığını ifade ederek, "Müvekkilimizin tek amacı maddi gerçeğin ortaya çıkartılmasıdır. Bu olayın soruşturma aşamasında yeterince soruşturulmadığını düşünüyoruz. Bu olayda müvekkil üzerine düşeni yapmıştır. Şikayetimiz devam etmektedir." dedi.

Sanıklara son sözleri soruldu.

Tutuklu sanık Turgut Üney, bu olayın başından beri kendi üzerine kurgulandığını, 4,5 yıldır suçsuz yere cezaevinde olduğunu savunarak, beraatini istedi.

Sanıklar Hüseyin Çaydavul ve Okan Karakuş da diğer sanıkların bu olayla ilgisinin olmadığını ileri sürdü.

Tutuksuz sanık Serdar Bekir Orhan da bir diyeceğinin olmadığını belirtti.

- Tutuklu sanığa toplam 33 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası

Mahkeme heyeti, sanık Turgut Üney'in katılanlar Murat Sancak, İsmail Özay ve Mehmet Karar'a karşı "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan toplam 39 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Sanık Üney'in, tutum ve davranışları ile cezanın failin geleceği üzerindeki etkilerini dikkate alan mahkeme, cezayı 32 yıl 6 aya indirdi.

Mahkeme, sanık Üney'i "ruhsatsız silah bulundurma veya kullanma" suçundan 10 ay hapis, "suç üstlenmeye azmettirme" suçundan da 2 ay 15 gün hapse mahkum etti. Sanık Üney, 3 suçtan toplam 33 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası aldı.

Mahkeme, sanıklar Okan Karakuş ve Hüseyin Çaydavul'a da "suçu üstlenme" suçundan 2 ay onbeşer gün hapis cezası verdi.

Sanıklar Fatih Sekman ve Serdar Bekir Orhan'ın "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs etmek" ve sanık Zeki Yılmaz'ın da "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme" suçundan beraatlerine hükmedildi. ?

İddianameden ??

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Eski Star Medya Grup Başkanı müşteki Murat Sancak'ın 20 Ağustos 2015'te saat 10.00 sıralarında koruması Mehmet Karar ve şoförü İsmail Özay ile aracıyla evinden işine gitmek üzere hareket ettiği belirtilmişti. İddianamede, Büyükçekmece Çamlıca Caddesi TEM Otoyolu'na katılım noktasında, gri renkli sahte plakalı bir otomobilin müştekilerin bulunduğu araca arkadan çarptığı anlatılmıştı. ??

Arkadan gelen aracın müştekilerin bulunduğu otomobilin önüne geçerek durması üzerine durumdan şüphelenen koruma Mehmet Karar'ın silahını çekerek araçtan indiği ifade edilen iddianamede, diğer araçtan inen şüpheliler Turgut Üney ve Serdar Bekir Orhan'ın yüzleri maskeli şekilde müştekilerin bulunduğu aracın ön camına doğru ellerindeki silahlarla hedef gözeterek, çapraz şekilde ateş ettikleri, koruma Karar'ın karşılık verdiği, bir süre çatıştıktan sonra şüphelilerin olay yerinden kaçtıkları aktarılmıştı.

İddianamede, şüpheliler Turgut Üney'in 3 kez "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs", "suç üstlendirmeye azmettirme" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 40 yıldan 65 yıla, şüpheli Serdar Bekir Orhan'ın 3 kez "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs", "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 40 yıldan 63 yıla, şüpheli Fatih Sekman'ın 3 kez "tasarlayarak öldürmeye azmettirme" suçundan 39 yıldan 60 yıla, şüpheli Zeki Yılmaz'ın "tasarlayarak öldürmeye azmettirme" suçundan 13 yıldan 20 yıla, şüpheliler Hüseyin Çaydavul ve Okan Karakuş'un "suçu üstlenme" suçundan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

Kaynak: AA