Murat Sancak'a "Silahlı Saldırı" Davası'nda Mütalaa Açıklandı

Kaynak: DHA

Haber: Serpil KIRKESER/ Kamera: İSTANBUL DHABüyükçekmece'de Eski Star Medya Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sancak'ın içinde bulunduğu araca silahlı saldırı düzenlenmesine ilişkin biri tutuklu 6 sanığın yargılandığı davada mütalaa verildi. Savcı, tutuklu sanık Turgut Üney'in "Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs", "Ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma" ve "Suçu üstlenmeye azmettirme" suçlarından toplam 40 yıldan 65 yıla kadar hapsini talep etti. 2 tutuksuz sanığın "Suçu üstlenme" suçundan 2'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmalarının istenen mütalaada, diğer tutuksuz 3 sanığında beraatleri talep edildi. Savcı, olayın tespit edilemeyen diğer fail ve faillerinin tespiti ve gereğinin ifası için Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulunulmasını istedi.17. DURUŞMA YAPILDIBakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 17. duruşmada tutuklu sanık Turgut Üney, başka suçtan tutuklu sanıklar Hüseyin Çaydavul ve Okan Karakuş ile tutuksuz sanık Serdar Bekir Orhan hazır bulundu. Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.MÜTALAA VERİLDİMütalaaya göre; 20 Ağustos 2015 meydana gelen olayda Murat Sancak, saat 10.00'da şoförü İsmail Özay ve koruması Mehmet Karar ile evinden iş yerine gitmek için yola çıktı. Büyükçekmece Çamlıca TEM otoyoluna katılım noktasında arkadan gelen sahte plakanın takılı bulunduğu araç, Murat Sancak'ın içinde bulunduğu araca çarptı ve bir kaç metre ilerde durdu. Koruma Mehmet Karar durumdan şüphelenerek araçtan indi ve silahını çekti. Öndeki araçtan inen yüzleri maskeli iki kişi ellerinde bulunan silahlar ile müştekilerin aracının ön cam kısmına doğru hedef gözeterek çapraz biçimde ateş etti, ardından da araçlarına binerek uzaklaştı. Olay sonrası kamera kayıtlarını inceleyen polis, suçta kullanılan aracın olay öncesinde Murat Sancak'ın ikametinin bulunduğusitenin girişide keşif yaptıklarını tespit etti. Saldırının düzenlendiği aracın içinde ve dışında yapılan inceleme sonucunda dışarından içeriye doğru yön almış çok sayıda mermi giriş ve çıkış deliğinin olduğu belirlenirken, mermi, mermi kovanı ve çekirdeği üzerinde yapılan balistik inceleme sonucunda biri müştekilerden Mehmet Karar'a ait olmak üzere 3 ayrı silahtan atış yapıldığı tespit edildi. Yine olay mahalinde elde edilen 3 adet kovanın incelenmesi sonucunda 24 Haziran 2015 tarihinde Esenler'de meydana gelen Minibüsçüler Derneği Başkanı Murat Eren Yılmaz'a yönelik saldırı sonrası elde edilen 6 adet kovan ile bu olay sonucu elde edilen 3 adet kovan arasında çeşitli özellikler yönünden uygunluk bulunduğu, her iki olayda kullanılan silahın aynı olduğunun belirlendi.BEYANLARA YER VERİLDİMütalada, Murat Eren Yılmaz'ın beyanında kendisine karşı saldırıyı gerçekleştirenler arasında sanıklardan Turgut Üney'in bulunduğuna ve ondan şüphelendiğine dair anlatımda bulunduğu, yine Murat Sancak'ın olay sonrasında ve duruşmada alınan beyanında sanıklardan Turgut Üney'in olayın faillerinden biri olarak gözlerinden teşhis ettiğine dair kesin ve teredütsüz anlatımda bulunduğu bellirtildi. Diğer müştekiler İsmail Özay ve Mehmet Karar ise ateş edenlerin yüzünde maske olduğunu ve bu sebeple yüzlerini göremediklerine dair anlatımda bulunduğu mütalaada hatırlatıldı.2 ŞÜPHELİNİN ATILI SUÇU ÜSTLENDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜMütalaada sanıklardan Turgut Üney'in müştekilere karşı tasarlayarak öldürmeye teşebbüs eylemini gerçekleştiren faillerden biri olduğu, eylem sonrasında sanıklar Hüseyin Çaydavul ve Okan Karakuş'un suçu üstlenmeleri için yönlendirdiği, para vermeyi taahhüt ettiği, ev kiraladığı iddia edildi. Murat Sancak'ın teşhisi, kriminal uzmanlık raporları, Esenler'de meydana gelan olayın şüphelileri arasında yer alması, diğer sanıklar Fatih Sekman, Serdar Bekir Orhan ve Fatih Sekman'ın atılı suçun işlenmesine iştirak ettiklerine dair yeterli delil elde edilemediği mütalaada vurgulandı. Mütalaada sanıklar Hüseyin Çaydavul ve ve Okan Karakuş'un dosya kapsamına uygun düşmeyecek şekilde suçu üstlenmeye çalışmak suretiyle kendilerine atılı suçu işledikleri öne sürüldü.SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMASINI İSTEDİMütlaada, tutuklu sanık Turgun Üney'in "Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs", "Ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma" ve "Suçu üstlenmeye azmettirme" suçlarından toplam 40 yıldan 65 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Sanıklar Hüseyin Çaydavul ve Okan Karakuş'un "Suçu üstlenme" suçundan 2'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmalarının istendiği mütalaada diğer sanıklar Fatih Sekman, Serdar Bekir Orhan ve Zeki Yılmaz'ın suçları işlediklerine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden ayrı ayrı beraatleri talep edildi. Savcı, ayrıca olayın tespit edilemeyen diğer fail ve faillerinin tespiti ve gereğinin ifası için Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulunulmasını istedi.SANIK ÜNEY: MASUMUM DEMEKTEN BAŞKA SÖYLEYECEĞİM BİR HUSUS YOKTURDuruşmada söz verilen Turgut Üney, mütalaaya katılmadığını belirterek, "Murat Eren Yılmaz olayında hastanedeydim. Murat Sancak beyanlarında benimle ilgili çelişkili ifadelerde bulunmuş ve beni net olarak teşhis edememiştir. Duruşmada ateş eden kişinin gözlerine, benim gözlerimin benzediğini söylüyor bu da net bir teşhis değildir. Masumum demekten başka söyleyeceğim bir husus yoktur. Kamera kayıtları incelendiğinde benim olay yerinde bulunmadığım anlaşılacaktır. Masumum tahliyemi talep ediyorum. Bu olayla hiçbir ilgim bulunmamaktadır" dedi. Turgut Üney'in tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere sanıklara ve avukatlara süre vererek duruşmayı erteledi.Görüntü Dökümü:------------------------Olayla ilgili arşiv görüntüler