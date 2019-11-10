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Murat Sancak: "Devre arasına kadar sabredeceğiz"

TFF 1.Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, "Devre arasına kadar sabredeceğiz.

10.11.2019 20:11 | Son Güncelleme: 10.11.2019 20:16Murat Sancak:
TFF 1.Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, "Devre arasına kadar sabredeceğiz. Sabredin demiyorum, sabredeceğiz diyorum" dedi.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Sancak, "Çok değerli Adana Demirspor taraftarı, değişik hesaplardan provokatörlük yapanlar, bu takımın menfaatini istemeyenlerdir. Eminim ki incelense belki Adana Demirspor ile alakaları bile yoktur. ya bir hocanın adamı, ya bir menajerin adamı ya da menajeridir. Buradan tekrar söylüyorum size ekmek çıkmaz yallah" dedi.

Sancak Twitter üzerinden açıklamalarına şöyle devam etti:

"Ayrıca gerçek Adana Demirspor taraftarı üzgün. Evet ama benden üzgünüm hem de çok. Ama elimizdeki malzeme bu ara transfere kadar sabredeceğiz. Unutmayın Bursa'yı yenen, Karagümrük, Akhisar, Altınordu maçlarını iyi oynaya da bu futbolcular. Yönetim, idari kadro ve bazı futbolcularla ilgili karar aşamasındayız. Ama bu takım hepimizin ve sahip çıkmamız şart. Kolay, kov gitsin. Kimi kovuyorsun hadi kovdun maliyeti kulübe zarar. Kim ödeyecek kusura bakmayın, kulübün menfaatini korumak benim işim. Hiç merak etmeyin gereken yapılacak ve devre arasına kadar sabredeceğiz. Sabredin demiyorum, sabredeceğiz diyorum. Emelleri hesapları olan kongreyi beklemek zorunda vesselam." - ADANA

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Spor

Kaynak: İHA

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