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Murat Sancak: Tarık Çamdal ile asgari ücrete anlaştık

Galatasaray'da forma giydiği dönem kazandığı ücret tartışma konusu olan Tarık Çamdal, Adana Demirspor'da boş sözleşmeye imza attı. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Tarık Çamdal ile asgari ücret üzerinden anlaştık. Tarık Çamdal boş mukaveleye imza attı. Uğur Hocamız oynatmak isterse oynatır. Hocamız ne derse o." ifadelerini kullandı.

04.02.2020 08:55 | Son Güncelleme: 04.02.2020 09:05

Adana Demirspor'un ara transfer döneminin son gününde kadrosuna dahil ettiği Tarık Çamdal'ın Mavi Lacivertli takımdan alacağı ücret belli oldu.

Kariyerinde Eskişehirspor, ve Antalyaspor formalarını giyen Tarık Çamdal'ın Adana Demirspor'dan kazandığı ücret futbol kamuoyunu şaşırttı.

BAŞKAN AÇIKLADI: ASGARİ ÜCRETE ANLAŞTIK

2014/15 sezonu öncesinde Eskişehirspor'dan Galatasaray'a 4 milyon 750 bin euro karşılığında transfer olan Çamdal, sarı kırmızılı takımda 7 milyon milyon euro civarında ücret kazanmıştı.

Ajansspor'dan Salim Manav'a konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Tarık Çamdal ile asgari ücret üzerinden anlaştık. Tarık Çamdal boş mukaveleye imza attı. Uğur Hocamız oynatmak isterse oynatır. Hocamız ne derse o." ifadelerini kullandı.

SON SEZONUNDA 1.6 MİLYON EURO KAZANMIŞTI

Galatasaray'ın, sözleşmesini 16 Ocak 2019 tarihinde feshettiği Tarık Çamdal, sarı-kırmızılılardaki son sezonunda 1 milyon 605 bin euro garanti ücret almıştı.

Tarık Çamdal ayrıca, Galatasaray'da ilk 11'de sahaya çıktığı her maç için 10 bin euroluk ücretin de sahibi olmuştu.

Murat Sancak: Tarık Çamdal ile asgari ücrete anlaştık

Adana Demirspor, Tarık Çamdal, Galatasaray, Spor


HABER YORUMLARI (15)
CANAKKALELI:paralara bak ya boyle adamlara bu paralar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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KÖRFEZLİ:Vergi kaçırmanın bır baska yolu da boş sözleşme. hadi lan asgari ücretle anlasmıslar. kulahıma anlat.
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KADIKÖY:Türkiyenin yetiştirdiği en karakterli oyuncu. Başarılar tarık
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IHTIYAR:Vayyy. Beee. Şike saray da ne paralar dönmüş loo
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GENÇ:ŞİKEBAHÇE OLMASIN O HEMİDE TESCİLLİ ŞİKECİLER SİZİ
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NE SÖMÜRÜLDÜK BEA:Adam bizden öyle para kopardı ki artık paraya ihtiyacı yok kalan hayAtında
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FENERLİİİİ:hahahahah ulan cinconnn 7 milyon euro nedir ya adam asgari ücrete oynuyor :)))
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YORUMCU:açlıktan ölsün zerre acımam
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KENAN:Açlıktan ölmez 6saraydan aldığı para ömür boyu yeter bundan sonra keyfine oynar
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MERYEM:o kadar parayla aç kalırmı sence züğürt
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