Murat Şeker ve Murat Akkoyunlu 'Hadi Be'ye Konuştu...

'Çakallarla Dans 5' ile sinemaseverlerle buluşanMurat Şeker ve Murat Akkoyunlu ikilisi, son filmleri 'Çakallarla Dans 5' başta olmak üzere özel hayatlarına dair samimi açıklamalarda bulundu.

BİT YENİĞİNDEN KIZI KURTARMAK VE ONDAN AYIRMAK İÇİN ÇAKALLAR OPERASYONA BAŞLIYOR

Çakallarla Dans 5'in yönetmeni Murat Şeker filmin konusu hakkında bilgi verdi: 'Şevket Çoruh'un oynadığı "kayınço Gökhan" çapkın bir karakter 17 yıl önce yediği bir haltın meyvesi bugün ortaya çıkıyor ve bir kızı olduğunu öğreniyor. Fakat kızın ortaya çıkmasından daha spakteküler olan durum, kızın erkek arkadaşı, sevgili Uraz yani bizim "Klavye Delikanlıları" dizisinden karakter ve oyuncu olarak transferimiz. Dolayısıyla kızını bit yeniğinden yani yavşaktan kurtarmak elzem bir şey oluyor. (Yavşak demek bit yeniği demek bu arada.) Her neyse bu bit yeniğinden kızı kurtarmak ve ondan ayırmak için çakallar operasyona başlıyor ama filmin başında görüyoruz ki çakallar hapishaneden şartlı tahliyeyle çıkartılıyorlar. Onun da tek şartı birbirlerine 100 metreden fazla yaklaşmamak. Dolayısıyla iki çatışmamız var; çakallarımız nasıl bir araya gelecek ve güzel kızımız bit yeniğinden nasıl kurtulacak?'

ÇARPICI İŞLER YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ

'Çakallarla Dans 5' filminin en eğlenceli sahnelerinden birisi olan ve Murat Akkoyunlu'nun merdivenlerden düştüğü sahne için oyuncu ve yönetmen özel açıklamlarda bulundular: Murat Şeker, 'O Kazak bir dublör, Murat yapmadı.'

Murat Akkoyunlu, 'Biraz matematiksel bir durum, o sahneyi yazdıklarından itibaren mekan belli değildi, önce başka bir ev oldu. Mesela düşüceğim yerin fotoğrafları ve videoları bana geliyordu ben ona matematiksel olarak bakıyordum; "uygun mudur, buradan yapabilir miyiz?" diye. Yani tabi sağlaması çok önemli, dikkat ediyoruz ama bir o kadar da çarpıcı işler yapmaya çalışıyoruz en azından o sahne için. Çalıştığımız bir şeydi matematiksel olarak çalışıyoruz.'

BUNU TELEVİZYONA DÜŞÜRMEYELİM

Emre Saygı'nın 'Çakallarla Dans' dizi olarak devam edemez miydi, diye merak edenler var? sorusuna Murat Akkoyunlu'nun cevabı: 'Üçüncü filmden sonra bu tür talepler hem yapımcılardan Murat'a geldi hem bizi sıkıştırdılar. Hatta televizyon kanalları istedi bu işi dizi haline getirmeyi ama biz bir toplantı yaptık "arkadaşlar böyle talepler var ne yapıyoruz?" diye ve herkesin ortak kararı şu oldu: "Biz buna film olarak devam edelim, hayatımız da gidebildiği kadar böyle gitsin, bunu televizyona düşürmeyelim" dedik.'

YAP DENİLEN HİÇBİR ŞEYİ YAPMADIM HATTA ÖZELLİKLE İMTİNA ETTİM

Murat Şeker, annesiyle birlikte çekilen, Instagram'da paylaştığı fotoğrafının ekrana getirilmesi ve 'Anneci misin?' Sorusu üzerine şöyle konuştu:'Ben baya bildiğin isyankar asiyim. Anneme de babama da bağlıyımdır ama yap denilen hiçbir şeyi yapmadım hatta özellikle imtina ettim. Üniversiteyi 13 yılda bitirdim mesela... Benim alerjim var; bana bir şeyi yapmam söylenmeden yaparım zaten., öteki türlü yapılacaksa da engellerim.'

BASKETBOL DÜNYANIN GERÇEKTEN EN ZEVKLİ SPORU; ÇÜNKÜ SANİYELER ÖNEMLİ

Röportajın Instagram paylaşım bölümünde başarılı yönetmen Murat Şeker'e basket maçında çekilmiş bir fotoğrafı gösteriliyor ve 'Futbolcu olmak ister miydin?' sorusuna verdiği cevap ve açıklamalar: 'Fenerbahçe Real Madrid maçıydı. Basketçi olmak isterdim, oynadım da zaten. Basketbol dünyanın gerçekten en zevkli sporu; çünkü saniyeler önemli.Basketbolda 24 saniyede hücumunu yapacaksın, 5 saniyede topu elinden çıkartacaksın, 8 saniyede öteki sahaya geçeceksin yani her saniyenin çok önemi var. Bizim işte de zamanlama çok önemli olduğu için beni sinemacı olarak da daha heyecanlandırıyor.'

HAFTANIN YEDİ GÜNÜ TÜM GÜN OYUN OYNANIYOR

Murat Akkoyunlu 'Baba Sahne'ki oyunlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu: "Baba Sahne" çok iyi gidiyor; orada haftanın yedi günü tüm gün oyun oynanıyor. Konuklarımız da geliyor, başka işlerimiz de var, Şevket Çoruh ile benim oyanamadığım diğer işler de çok iyi gidiyor. Yani Kadıköy, kültür-sanat aktivitesi anlamında çok yüksek bir konumda olduğu için seyirci de bizi yalnız bırakmıyor.

O YÜZDEN EVLENEMEDİM HALA

Ünlü yönetmen Murat Şeker Fenerbahçe'nin hayatında ki yeriyle alakalı özel açıklamalar yaptı: 'Evet, o yüzden evlenemedim hala. İlk önce şaka gibi geliyor sonra biraz yaklaşınca bana diyorlar ki; bu adam ciddi. Mesela Eurolig kuraları çekiliyor, ben cep telefonuna indiriyorum ve ona göre kuruyorum düzeni bir de futbol maçları var.'

KURTULUŞ SAVAŞI YILLARINDAKİ FENERBAHÇE'NİN KURTULUŞ SAVAŞI DİRENİŞİNE KATKISI

Yaptığı filmler ile adından başarılı bir şekilde söz ettiren ünlü yönetmen Murat Şeker bir sonraki projesi hakkında detaylı bilgi verdi: 'Bundan sonraki projemiz; Kurtuluş Savaşı yıllarındaki Fenerbahçe'nin Kurtuluş Savaşı direnişine katkısı ve General Harrington Kupası ile ilgili adlandırılan dönem yani 29 Haziran 1923 günü yaşananlar. Yani, bizi Cumhuriyet'e götüren süreç.

Bizim asıl anlatmak istediğimiz Cumhuriyet'in bir günde kurulmadığı... Zorlu mücadeleler oldu. Özellikle İstanbul'un işgali 5 yıl sürdü. Filmin içinde, kafalara nakşetmek istediğim en önemli şey bu. 5 yıl İngiliz kuvvetleri, İtalyanlar ve Fransızlar İstanbul'un yönetimini ele almışlar, filmin içersinde göstereceğiz bunu... Sahnesini de yazdık hatta... Üsküdar'dan Sultan Ahmet'e tekneyle geçerken pasaport kullanmak zorunda Türkler'i İngiliz askerleri kontrol ediyor. Dolayısıyla bizim hem Atatürk'e hem o dönem mücadele eden insanlara çok borcumuz var. Bu projeyle o borcumuzu ödemek istiyoruz. 2023'e giden süreçte 2020'de vizyona girer filmimiz, o süreçte bu projeyle katkımızı vereceğiz. Fenerbahçe de Cumhuriyet'i kuran unsurlardan birisi. Kuvayi Milliye'de Kadıköy grubu özellikle çok etkili. Kadıköy grubu Fenerbahçe Spor Kulübü'nün içerisinde ve etkisi altında zaten. Özellikle İngiliz Kuvvetleri'ne karşı yaptıkları futbol maçlarında halka büyük bir moral oluyorlar. General Harington da çıldırıyor ve İngiltere'den futbolcu getirerek İstanbul'u boşaltacakları tarihten bir süre önce "Fenerbahçe'yi bir yeneyim, öyle gideyim" diyor. İşte orada yine Fenerbahçe yeniyor onun filmini yapacağız. Çakallarla Dans 5, benim 13. yönetmenliğim ama bugüne dek zaten bu film için bir sürü film çektim. Yani bu benim aynı zamanda kendi hayatımın en önemli projesi olacak. Bir sonraki nesle aktarmamız gereken en önemli bilgi bunlar...'