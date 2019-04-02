Murat Taksim Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız SAKARYA büyükşehir belediye başkan adayı Murat Taksim oldu. Bağımsız adayı Murat Taksim, SAKARYA büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? SAKARYA büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Bağımsız SAKARYA büyükşehir belediye başkan adayı Murat Taksim ile ilgili seçim sonuçları ve SAKARYA büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Bağımsız SAKARYA büyükşehir belediye başkan adayı Murat Taksim oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte SAKARYA büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. SAKARYA aday yarışı ve SAKARYA seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

SAKARYA Seçim Bilgileri

SAKARYA büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 2.431 olduğu belirlendi.

SAKARYA büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 2.431 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

SAKARYA büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 86,57 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

SAKARYA büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 717.495 olduğu belirlendi.

SAKARYA büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 621.122 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Bağımsız SAKARYA Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Taksim Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız SAKARYA büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Murat Taksim, SAKARYA yarışında % 0,11 oranında aldığı oy ile 11'nci oldu. Murat Taksim toplamda 655 adet oy sayısına ulaştı.

Murat Taksim Kimdir?

Murat Taksim, 1989'da Tunceli'de doğdu. İlköğrenimi Tunceli'de tamamladı. 2012 yılında Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümünden mezun oldu. Türkiye Komünist Hareketi Partisi Sakarya İl Başkanlığı görevinde bulunan Taksim, halen Sakarya İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası ve Sınıf Tavrı Derneği Temsilciliğini yürütüyor.

Evli ve Adapazarı'nda yaşıyor.

Murat Taksim, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimlerde Türkiye Komünist Hareketi'nin seçime bağımsız komünist adaylarla katılma kararıyla Sakarya Büyükşehir Bağımsız Belediye Başkan Adayı oldu.

Bağımsız SAKARYA büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.