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Murat Uçar maçın ardından eski hocası Hüseyin Eroğlu'na saldırdı

TFF 1. Lig'de oynanan Erzurumspor-Altınordu maçı sonrasında Erzurumspor forması giyen Murat Uçar iki sezon hocalığını yapan Hüseyin Eroğlu'na saldırdı.

07.10.2019 10:02

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, konuk ettiği Altınordu'yu 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından yaşanan olay ise şok etkisi yarattı.

Fanatik'te yer alan habere göre; Erzurumspor-Altınordu maçının ardından Murat Uçar iki sezon hocalığını yapan Hüseyin Eroğlu'na saldırdı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Eroğlu, durumu anlamaya çalışırken araya polisler girdi. Tecrübeli teknik adam soluğu karakolda alarak kendisine tehditler savuran oyuncudan şikayetçi oldu. Müsabaka temsilcisi konuyla ilgili raporunu tutarken Murat Uçar'ın yüksek ceza alması bekleniyor.

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Murat Uçar maçın ardından eski hocası Hüseyin Eroğlu'na saldırdı

Türkiye Futbol Federasyonu, Erzurumspor Kulübü, Hüseyin Eroğlu, Murat Uçar, Spor

YORUMLAR(9)
6S Lİ:Bunların lisansını yırtacaksın
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ERCAN:Böyle futbolcu mu olur. Basın cezayı
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TIRNAKÇI CEMİL ABİNİZ:Futbolcu haklı beyler , medya detayı anlatmadan yazıyor bilmeyenlerde ayıp diyor . Yanındaki yardımcısı çocuğa ana avrat sövmüş , hoca da onaylar gibi hareketler yapmış müdahil olmuş .
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ADINIZI YAZIN:Sizce durduk yere galip gelen takımın futbolcusu karşı takımın hocasına ne diye saldırsın, senin yardımcı antrenörün futbolcuya ana avrat küfür eder sende olaya dahil olursan medyaya yansıma şekli bu oluyor işte
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M.ÇEK:Peki yardımcı durduk yere niye futbolcuya küfür etsin?
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MEMOLİ:Sadece tek kelime ''terbiyesiz''
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ADINIZI YAZIN:sebebi ne
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