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Murat Uluç: "Ligler, maçlar oynanarak tamamlanmalı"

Altay Sportif Direktörü Murat Uluç, korona virüs nedeniyle ara verilen liglerin, maçların oynanarak mutlaka tamamlanması gerektiğini söyledi.

06.04.2020 10:35 | Son Güncelleme: 06.04.2020 10:35
Murat Uluç:
Altay Sportif Direktörü Murat Uluç, korona virüs nedeniyle ara verilen liglerin, maçların oynanarak mutlaka tamamlanması gerektiğini söyledi.

Altay kulüp televizyonunun sosyal medya hesabı üzerinden başlayan canlı yayınların ilk konuğu siyah-beyazlı kulübün sportif direktörü Murat Uluç oldu. Kurumsal İletişim Direktörü Can Erbesler'in sorularını yanıtlayan Uluç, yaşanan korona virüs salgını nedeniyle liglerin ertelenmesi ve oyuncuların son durumları hakkında bilgiler verdi.

"Oyuncularımız evde çalışıyor"

Korona virüsten dolayı liglerin ertelenmesinden sonra oyuncularla tesiste bir toplantı yapıldığını hatırlatan Murat Uluç, "Teknik Direktörümüz Yalçın Koşukavak, oyuncularımıza bir antrenman programı hazırladı. Tüm oyuncularımız evlerinden idmanlarına devam ediyor, zaman zaman tesislerimize gelerek sosyal mesafe ve hijyen kuralları doğrultusunda çalışıyorlar. Tesislerimizde oyuncularımızın sağlığı için her türlü dezenfeksiyon işlemi yapıldı. UEFA ve TFF, haziran başında ligleri tekrar oynatmayı planlıyor. Biz de ona göre bir hazırlık içindeyiz. Futbolcular ilk etapta formlarını korumaya çalışıyor. Korona salgını nedeniyle erteleme olmadan önce çok güzel bir hava yakalamıştık. Yaşanan süreçten dolayı şu anda imkanlar herkes için kısıtlı. Böyle bir durum yaşanmasını kimse istemezdi ama ligler başladığı zaman biz de kaldığımız yerden devam edeceğiz. İnşallah bir an önce bu virüs belasından kurtulup eski günlerimize dönmek istiyoruz" dedi.

"Ligler mutlaka bitirilmeli"

Uluç, zaman zaman gündeme gelen; "Play-off sistemi gelsin, ligler bu şekilde tescil edilsin" şeklindeki söylemleri ise şu sözlerle değerlendirdi:

"Futbol camiası içinde birçok kesimle görüşüyoruz. Diğer kulüp temsilcileri ve yöneticilerle görüşmeler yapıyoruz. Herkes futbolun devam etmesini ve liglerin bitmesini istiyor. UEFA ve TFF de maçların bir şekilde tamamlanması gerektiği yönünde görüş belirtti. Gidişat mayıs sonu veya haziran başında maçların oynanacağı yönünde. Korona salgınından dolayı kimse net bir tarih veremiyor. Herkes mutlaka maçların oynanarak ligin bitmesi görüşünde."

"Ara en çok Kerim'e yaradı"

Murat Uluç, korona virüs nedeniyle liglere verilen mecburi aranın Karagümrük deplasmanında sakatlanan Kerim Avcı'ya yaradığını ve bu oyuncunun haziran başına kadar hazır olacağını ifade etti.

"Süper Lig'i istiyoruz"

Altay'ın 3. Lig'den 2. Lig'e ve ardından TFF 1. Lig'e çıkmasında emeği olan efsane golcü, "O günleri elbet özlüyorum. Gümüşhane ile oynadığımız şampiyonluk maçında attığım gol unutulmazlar arasında. Kafa gollerim nadirdir ama o maçta kafayla golümü attım. Kütahyaspor'a uzatmalarda attığım gol ve Sakaryaspor'a attığım golü de unutamam. Şu anda yine Büyük Altay'a hizmet ediyorum. Takımımızın havası gayet güzel. İnşallah Süper Lig apoletli bir Sportif Direktör unvanı kazanmak istiyorum. Çalışmalarımıza Başkanımız Özgür Ekmekçioğlu, yönetim kurulu üyelerimiz ve Profesyonel Şube Sorumlumuz Hilmi Bozok büyük destek veriyor. İyi bir ekibimiz var. Sezon sonunda Süper Lig'e de çıkan taraf olmak istiyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Murat Uluç, Altay, Spor
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Haberler ›› Spor ››Murat Uluç: 'Ligler, maçlar oynanarak tamamlanmalı' - Spor
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