21 Mart 2019, 17:26
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Murat Yıldırım'ın Eşinin Makyajsız Hali, Takipçilerini Hayal Kırıklığına Uğrattı

Oyuncu Murat Yıldırım'ın model eşi Imane Elbani, makyajsız haliyle takipçilerine hayal kırıklığı yaşattı. Bir sosyal medya kullanıcısı Faslı modelin makyaj güzeli olduğunu savunarak, "Makyaj olmadan gerçekten bir şeye benzemiyor. Makyaj yasaklanmalı" yorumunu yaptı.

Ünlü sunucu ve oyuncu Murat Yıldırım'ın model eşi Imane Elbani, makyajsız fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı.

"MAKYAJ YASAKLANMALI"

Sosyal medya kullanıcılarının kimi Elbani'nin makyajsız da güzel olduğunu savunurken kimileri de bu halini hiç beğenmedi. Ünlü oyuncunun eşiyle çektirdiği bir fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü. Imane Elbani'nin makyajsız olduğu fotoğrafa yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı Faslı modelin makyaj güzeli olduğunu savunarak, "Makyaj olmadan gerçekten bir şeye benzemiyor. Makyaj yasaklanmalı" yorumunu yaptı. Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Ben bu hali de güzel." yorumunu yaptı.

Makyaj, Murat Yıldırım, Magazin



YORUMLAR (10)
SEÇİL: Makyajsiz da cok güzel ve doğal..
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ADA: Murat çok yakışıklı ve beyefendi
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ADALİ: Adam sevmis begenmis almis sizene bu kadar sorun varken ulkede insanlarin ve habercilerin ugrastigi ise bak
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ADINIZI YAZIN: medya ne kadar boş işlerle uğraşıyor. . . sana ne. . .
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VAH..: murat yıldırım beyefendi bi insan hanımı da bir çok sanatçı yamagından daha hanımefendi
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