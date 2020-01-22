Murat Yıldırım isyan etti: Yüksek ilgi gördüğü halde Ramo, Twitter'da engellendi

Show TV'nin yeni dizisi Ramo, yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Başrollerinde Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in yer aldığı dizi, başarılı oyuncu kadrosu ve konusuyla hem reytingleri alt üst etti hem de sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasında oldu.

RAMO TWİTTER'DA ENGELLENDİ

Ramo, geçtiğimiz akşam twitter'da engellenerek büyük şok yarattı. Yurt dışında Türkiye trend listelerinde yer alan dizinin Türkiye ortamında görülmesinin engellendiği iddiası herkesi şaşırttı. Dizide 'Ramo' karakterini canlandıran Murat Yıldırım, Instagram hesabından bu duruma isyan etti. Yıldırım paylaşımında, "Dün gece çok enteresan bir şey oldu! Ramo Twitter 'da engellendi! Yurt dışından Türkiye trend listesinde bütün gece yüksek ilgi gördüğü ispatlanırken, Türkiye ortamında görülmesi engellendi! Aşağıda da ispatı. Reytinglerde bizi birinci yapan seyircimize botun borcumdur..." ifadelerini kullandı.