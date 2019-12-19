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Murat Yıldırım 'Ramo'nun mahallesindeki kadınlarla buluştu

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, Murat Yıldırım'ın 'Ramo' karakterine hayat vereceği Show TV'nin merakla beklenen yeni dizisi 'Ramo' Adanalıların şimdiden gözdesi oldu.

19.12.2019 15:43 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:48 Murat Yıldırım 'Ramo'nun mahallesindeki kadınlarla buluştu

Başarılı oyuncu Murat Yıldırım, set arasında Adanalı kadınlarla bir araya geldi.

Senaryosunu Yılmaz Şahin'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın'ın oturduğu BKM'nin Show TV için hazırladığı yeni dizisi 'Ramo' çekimlere Adana'da devam ediyor. Murat Yıldırım'ın 'Ramo' karakterine hayat verdiği dizinin kadrosunda Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi usta ve genç oyuncular birlikte yer alıyor. Adana'nın mahallelerinde çekim yapan ekibi mahalleli evlerinde yaptıkları dolmalarla, böreklerle besliyor. Dizide 'Ramo'ya hayat veren yakışıklı oyuncu Murat Yıldırım, set arasında mahallenin kadınlarıyla bir araya geldi. Mahallelinin yaptığı yemekleri yiyip onlarla sohbet eden Yıldırım, 'Ramo' karakteriyle daha dizi başlamadan Adanalıların gözdesi oldu.


Yağız Alp Akaydın, Murat Yıldırım, Adana, TV, Magazin

Kaynak: Bültenler

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