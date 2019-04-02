Murat Zorluoğlu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde AK Parti Trabzon büyükşehir belediye başkan adayı Murat Zorluoğlu oldu. AK Parti adayı Murat Zorluoğlu, Trabzon büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Trabzon büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan AK Parti Trabzon büyükşehir belediye başkan adayı Murat Zorluoğlu ile ilgili seçim sonuçları ve Trabzon büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. AK Parti Trabzon büyükşehir belediye başkan adayı Murat Zorluoğlu oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Trabzon büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Trabzon aday yarışı ve Trabzon seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Trabzon Seçim Bilgileri

Trabzon büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 2.215 olduğu belirlendi.

Trabzon büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 2.215 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Trabzon büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 83,69 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Trabzon büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 594.912 olduğu belirlendi.

Trabzon büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 497.876 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Zorluoğlu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Trabzon büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Murat Zorluoğlu, Trabzon yarışında % 64,61 oranında aldığı oy ile 1'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Murat Zorluoğlu toplamda 307.167 adet oy sayısına ulaştı.

Murat Zorluoğlu Kimdir?

Murat Zorluoğlu, 1971 yılında Trabzon'da doğdu. İlkokul ve ortaokulu Trabzon'da, liseyi ise Trabzon ile İstanbul'da okuyan Zorluoğlu, üniversiteyi de Ankara Universitesi Siyasal Bilimler Fakültesinde okudu. Yüksel lisansını da Notting-ham Universitesi Kamu Yönetimi Bölümünde tamamladı. Mülki İdari Amirliği mesleğine 1994 yılında Trabzon kaymakam adayı olarak başladı. 1997-2003 yılları arasında Mersin Gülnar ve Bingöl Genç Kaymakamlığı, 2003-2012 yılları arasında ise Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğü ve Daire Başkanlığı görevlerini yürüttü. 2012 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığına, Nisan 2013 tarihinden itibaren de bu bakanlıkta Müsteşar Yardımcısı vekilliğine atandı. Mart 2015-Temmuz 2017 yılları arasında Elazığ Valiliği, Temmuz 2017-Kasım 2018 tarihleri arasında ise Van Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevini yürüttü. Evli ve üç çocuk babası olan Zorluoğlu, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

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